Два снажна земљотреса погодила Грчку (ФОТО)

Грчке власти су саопштиле да је јужни дио земље погодио земљотрес магнитуде 5,4 али да нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

#Greece earthquake:

- magnitude 5.5

- 26km West of #Methoni

- no immediate reports of damage or casualties