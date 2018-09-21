Свечано отварање Сјеверног крила и централног блока УКЦ-а Српске (РТРС УЖИВО)

Новоизграђено Сјеверно крило и реконструисани централни медицински блок Универзитетског клиничког центра Републике Српске биће свечано отворени у Бањалуци, чиме ће све клинике ове здравствене установе бити смјештене на једној локацији на Паприковцу.

>>> Свечано отварање Сјеверног крила и централног блока УКЦ-а Српске

Генерални директор Унивезитетског клиничког центра Владо Ђајић, рекао је да ће у централном медицинском блоку лежати пацијенти, а Јужно крило намијењено је за поликлинички дио и Кардиохирургију, док ће у новоизграђеном Сјеверном крилу бити смјештен Ургентни центар и Патологија.

Догађају присуствују предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијерка Жељка Цвијановић.

Пренос отварања сјеверног крила УКЦ, можете да пратите на РТРС-у.