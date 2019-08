Гори Ибица: Велики пожар захватио Сан Антонио (ВИДЕО)

Очевици јављају да се ватра у Сан Антонију шири великом брзином, а друштвене мреже су преплавили видео снимци пожара.

На терену су и канадери који покушавају да угасе ватру.

За сада нема информација о могућим жртвама и штети.

Fire in #ibiza - anyone know anything? #SanAntonio pic.twitter.com/v3yZqVpn0o