Запалио се Боинг на небу изнад Лос Анђелеса (ВИДЕО)

На снимку објављеном на друштвеним мрежама види се како из авиона који узлеће над Лос Анђелесом избија пламен из десног мотора.

Авион је из Калифорније полетио за Манилу, а у том тренутку у авиону се налазило 347 путника.

Сат времена након полијетања авион се безбједно вратио на аеродром у Лос Анђелесу.

Према прелиминарним информацијама, до пожара у мотору дошло је због механичке неисправности.

Footage from inside Philippine Airlines Flight 113 shared with me from the woman who shot this, she says she started praying and that’s when the plane banked back to LAX. @KFIAM640 pic.twitter.com/NnNC68cgsa