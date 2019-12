Пуцњава у америчкој бази на Флориди (ФОТО/ВИДЕО)

Током пуцњаве, база је била блокирана, преноси РТ.

The Escambia County Sheriff’s Office has confirmed an active shooter at NAS Pensacola. Here at Baptist Hospital I just saw a US Navy ambulance arrive. @weartv pic.twitter.com/hBrqdFXpXV

До инцидента је дошло само два дана након напада у Перл Харбору. Морнарица је на званичном Твитер налогу потврдила да је сем нападача, погинула још једна особа. Како се наводи, за сада није познат број повријеђених људи који су превезени у болницу.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso