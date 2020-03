Побуне у затворима због мјера против епидемије; Најмање шест мртвих (ВИДЕО)

Три затвореника су настрадала у затвору у Модени, а још три су умрла након што су транспортовани из те установе.

- Догодила се серија побуна широм земље - саопштили су надлежнипр.

На снимцима су иказани полиција и ватрогасна возила испред затвора док се изнад комплекса диже црни дим.

#COVID19 CHAOS in Italy.

Inmates rioting



- 6 dead and 50 escaping from Foggia prison



- 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena



