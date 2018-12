Пуцњава у Стразбуру: Нападач идентификован, двије особе погинуле (ВИДЕО)

Инцидент се догодио на Божићњем вашару у центру града, а полиција је блокирала цијелу област.

Француски министар унутрашњих послова Кристоф Кастанер рекао је вечерас да су у пуцњави у Стразбуру погинуле двије особе. Министар је потврдио да је нападач идентификован и да је од раније познат полицији по криминалним активностима.

Тужилаштво за тероризам саопштило је да прати ситуацију у Стразбуру.

Из кабинета предсједника Француске саопштено је да је Емануел Макрон обавијештен о инциденту.

Исти извор наводи да је Макрон на лице мјеста упутио министра унутрашњих послова.

Breaking: Reports of possible shots fired at the city center of Strasbourg, France. pic.twitter.com/H90Rhn7465