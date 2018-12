Тешка жељезничка несрећа у Турској (ФОТО/ВИДЕО)

Воз се кретао из Анкаре према централној покрајини Коња и није требало да стаје у Марсандизу, осам километара од Анкаре.

Нејасно је којом се брзином воз кретао када је ударио у локомотиву. На шинама су биле мање количине снијега.

Гувернер Анкаре Васип Сахин изјавио је да је локомотива, која је одбачена 20 метара, вршила провјеру пруге.

У несрећи су погинула тројица возовођа, навео је министар саобраћаја на мјесту несреће.

У брзом возу било је 206 путника.

