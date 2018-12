Издата потјерница за нападачем из Стразбура

Он је у том нападу ватреним оружјем убио двије особе, док је 14 ранио.

Потрага за њим и даље траје и цијела француска полиција је на ногама. Ухапшена је и њгова породица, а постоје сумње да је Шекат побјегао у Њемачку. На потјерници се Шекат описује као 29-годишњак, висок 180 центиметара, нормалне тјелесне грађе, краће косе, тамније пути и с видљивом мрљом на челу, преноси "Index".

Полиција наглашава и да је он изузетно опасан, као и да га тражи више од 700 припадника француских снага безбједности.

Подсјећа се и да је полиција била спремна да га ухапси у уторак, због убиства из прошле године, односно истог дана када је Шекат извршио напад.

У међувремену, француски медији објављују вијести о жртвама, пренио је хрватски портал. Један од погинулих је 52-годишњи бивши радник Креди Агрикол банке, који је свратио на пиће у један ресторан у центру града са супругом и сином.

Друга жртва је 45-годишњи тајландски туриста, који је убијен хицима у главу док је са супругом ходао према Божићном сајму.

