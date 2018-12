Меланија Трамп обишла маринце, први интервју на носачу авиона (ВИДЕО)

Она је разговарала са новинаром Фокс њуза Шоном Хенитијем који је желио да зна да ли ће се Доналд Трамп поново кандидовати за предсједника САД?

На то је Прва дама рекла: "Мислим да мој муж ради невјероватан посао. У земљи је стање све боље."

Али она се уздржала да јавно подржи кандидатуру свог супруга за други мандат, и умјесто тога само изразила жељу да САД напредују.

Wonderful to be in Hangar 789 with many service members & their families at @JBLEnews! Our prayers remain with all those serving overseas this Christmas. God Bless you all! #USA pic.twitter.com/MkCeZlB23k