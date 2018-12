Јемен - "Рат је готов"

Договор о прекиду ватре у борбама за луку Ходеида послије седам дана преговора у Шведској постигли су министар спољних послова Калид ал Јамани и изасланик побуњеника Мухамед Абделсалам.

VIDEO: Rival sides in Yemen's civil war, the country's foreign minister Khaled al Yamani and rebel negotiator Mohammed Abdelsalam, shake hands after agreeing a ceasefire for the vital port of #Hodeida on the seventh day of UN-brokered peace talks in Sweden pic.twitter.com/SwwkigJOz8