Димне бомбе, сузавац и флаше: Хаос у Будимпешти (ВИДЕО/ФОТО)

Након што су прошли кроз центар Будимпеште, један број демонстраната касно синоћ вратио се на трг Кошут, и поред позива да скуп остане миран, бацајући флаше и димне бомбе на полицију која је чувала зграду парламента, јавио је АП.

Хиљаде Мађара протестовало је у четвртак увече у Будимпешти, настављајући демонстрације које су почеле у сриједу против нових закона о раду и управних судова.

​Владајућа партија Фидес премијера Виктора Орбана усвојила је нова два закона у сриједу, и поред протеста опозиције и нереда на улицама, пренио је Ројтерс.

Око 3.000 демонстраната окупило се испред парламента и синоћ и потом блокирало саобраћај на једном од мостова преко Дунава.

Anna Donáth, vice-president of opposition party Momentum lifted from the crowd by the police in a cloud of tear gas after raising a smoke grenade at #protest in #Budapest, #Hungary

