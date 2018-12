ЕУ: Неопходно смањити тензије и ријешити проблеме

Истовремено, у документу који је објављен по завршетку самита наводи се и да је ЕУ крајње забринута због ескалације ситуације у Азовском мору и Керчком мореузу, као и због кршења међународног права од стране Русије.

Како преносе руски медији, та одлука је донијета јер већина европских земаља сматра да је увођење нових ограничавајућих мјера против Русије у овом тренутку контрапродуктивно.

Према ријечима извора из ЕУ, неопходно је смањити тензије и ријешити проблеме када је ријеч о инспекцијама бродова у тим водама.

ЕУ продужила постојеће санкције

Истовремено, Европска унија донијела је једногласно одлуку да се продуже економске санкције Русији.

Предсједник Европског савјета Доналд Туск написао на свом Твитер налогу да је одлука донијета због нултог напретка у примјени споразума из Минска.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

— Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018

Мјере против руске економије требало је да истекну наредног мјесеца, али њихово укидање зависи од тога да ли ЕУ сматра да Русија поштује мировни споразум из Минска, наводи АП.

ЕУ је увела Русији санкције 2014. и од тада их редовно продужује због недостатка напретка у примјени мировног споразума.

У посљедње вријеме, Москва оптужује Кијев за учесталe нападе у Доњецкој и Луганској области.

Најновија криза у односима Москве и Кијева избила је крајем новембра када је Русија заплијенила три украјинска брода код мореуза Керч. Том приликом ухапшена су 24 украјинска морнара.

Са друге стране, украјинска Врховна рада изгласала је увођење једномјесечног ратног стања у десет региона.