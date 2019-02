Абе - Курц: Проширење сарадње на пољу туризма

Они су се у Токију сагласили и да унаприједе трговину између Аустрије и Јапана, с обзиром на то да је 1. фебруара на снагу ступио споразум о економском партнерству Јапана и ЕУ, чиме је створено подручје слободне трговине које покрива отприлике једну трећину глобалне економије.

Курц је током разговора поздравио почетак директних летова између Беча и Токија овог викенда.

Абе је новинарима након састанка рекао да су Јапан и Аустрија успјели да дају примјер свијету, као "заставници слободне трговине", усљед растућег протекционизма у свијету, јавила је јапанске новинска агенција Кјодо.

I had an excellent meeting with Prime Minister @AbeShinzo. #Austria and #Japan are celebrating 150 years of diplomatic relations 2019. Japan is already Austria’s second biggest trading partner in Asia with a bilateral trade volume of over 3.5 billion €. pic.twitter.com/rkcnED98EB