Јокић бољи од Вучевића, али не и од Тејтума (ВИДЕО)

Јокић је у првој рунди био бољи од имењака Вучевића. Двојица Никола подједнако брзо су извели тачно додавање (из трећег покушаја), Вучевић је потом брже истрчао и положио лопту у један кош, али је потом промашио шут за три поена.

Јокић је сачекао исход Вучевићевог првог покушаја, да би потом из свог првог пута погодио тројку и прошао даље.

Тејтум је потом у дуелу био бољи од Конлија, Јанг је елиминисао Фокса, док је Дончић надмудрио Кузму.

У полуфиналу Тејтум је био бољи од Јокића. Овога пута Никола је први погодио пас и полагање, имао предност, али није погодио први шут за три поена, док је Тејтум заостатак надокнадио управо у том сегменту и елиминисао српског представника.

Тејтум је у финалу на сјајан начин, шутем са преко пола терена избацио Јанга и освојио трофеј у такмичењу вјештина.

