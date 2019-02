Први тестови Ф1: Ферари најбржи (ФОТО, ВИДЕО)

Четвороструки шампион Формуле 1, Себастијан Фетел, на првом овосезонском тестирању поставио је најбрже вријеме на стази у Барселони.

Фетел је са својим новим Фераријем СФ90 најбољи круг завршио за 1:18,161 што је било брже за читав секунд од другог најбржег времена, које је поставио возач Рејсинг Поинта (Форс Индија) Серхио Перез.

- Атмосфера у екипи је добра иако су ствари другачије и чини им се да се екипа креће у правом смјеру - рекао је Себастијан Фетел.



Иза њих је изашао фински двојац Валтери Ботас - Кими Раиконен, а Кими је свијету представио свој нови болид - Алфа Ромео, али се у петој кривини окренуо и завршио на шљунку и то током свог првог круга, па смо видјели црвену заставу након само пет минута.

Макс Ферстапен је такође изашао на стазу, а негдје око пола 3 на стази се појавио и актуелни шампион, Луис Хамилтон, који је поставио вријеме за скоро двије и по секунде спорије од Фетеловог.

Kimi Raikkonen crashes new Alfa Romeo just FIVE minutes into F1 testing https://t.co/SjOO449o3o pic.twitter.com/lk2LAehL9J