Путин: Русија не може да буде држава ако није суверена (ФОТО)

11:34 Путин је завршио обраћање Федералној скупштини ријечима да ће консолидација друштва, али и сигурност у своје могућности бити главни услов за успјех земље. - Русија ће засигурно осигурати сопствени успјех - закључио је руски предсједник.

11:31 Путин је представио нове типове наоружања – првенствено се осврнуо на хиперзвучну ракету Циркон, која је у стању да лети брзином од девет махова. Рекао је и да је покренута серијска произвоња комлекса Авангард, као и производња Сармата. Најновије оружје Пересвет и Кинџал показали су своју ефикасност, а успјешно испитивање прошао је и Буревестник, док ће Посејдон биту спуштен у воду у првом кварталу ове године.

11:26 Путин је истакао и да Русија нема намјеру прва да размјешта ракете у Европи, али уколико Америка то учини, Русија ће то схватити као пријетњу. У том случају Москва ће бити принуђена да размјести наоружање како би могла да гађа не само територије гдје су размјештени ракетни системи, већ и територије гдје се налазе центри за доношење таквих одлука. Русија не жели ескалацију тензија, али је неопходно да не дође до било каквих илузија – одговор ће бити реципрочан.

11:14 Наука и космос: Потребно је повећати капацитете сателитског система, будући да Русија располаже неопходним могућностима да тако нешто спроведе у дјело, рекао је Путин. - Глобална конкуренција се премјешта у области науке и образовања - истакао је Путин и додао да су Русији потребно стручњаци који су спремни на огромна достигнућа.

Он је истакао да би сво то знање које је Русија добила приликом развоја новог оружја требало сада преусмјерити на друштвену сферу. Потребно су велики пројекти када је ријеч о развоју генетике, али и вјештачке интелигенције.

11:09 Инфраструктура и региони: Ове године ће преко Кримског моста кренути жељезнички саобраћај, што ће додатно појачати темпо економског раста тог полуострва, изјавио је Путин. Он је такође рекао да је неопходно модернизовати инфраструктуру широм Руске Федерације, развијати Далеки исток, што је стратешки битно. Путин је рекао и да ће ускоро бити пуштен аутопут између Москве и Санкт Петербурга, као и да ће бити реконструисано 60 аеродрома широм земље.

10:56 Економија: Резервни фонд Руске Федерације у потпуности покрива цjелокупан спољни дуг земље, изјавио је Путин. Он је издвојио четири приоритета – раст продуктивности рада, повећање извоза секундарних роба, побољшање пословне климе, као и уклањање свих економских ограничења. Русија има историјску шансу да побољша услове за бизнис, а прijе свега у области ИТ.

10:52 Путин је важан дио свог обраћања посветио теми школства и образовања, рекавши да када су школе у Русији 2006. године биле прикључене на интернет, тада је то дјеловало као велики напредак, међутим данас стоје далеко већи задаци.

- Интернет мора бити много бржи, најмање 100 мегабита у секнуди. То ће омогућити дјеци приступ информацијама и омогућити им да повећају своје могућности - истакао је.

Путин је рекао и да је важно питање образовни кадар, предложивши да се покрене програм који ће подразумијевати исплату у износу од милион рубаља професорима који се одлуче да живе у мањим срединама и селима.

10:47 Проблем екологије је проблем сваког од нас – то је у интересу свих народа који живе у Русији, изјавио је Путин.

Додао је и да ће широм Русије ове године бити отворено мноштво нових националних паркова. Поред тога, Путин је рекао и да приликом реализације свих планова неопходно је имати у виду интересе људи који у тиим дијеловима Русије живе.

10:34 Друга веома важна ствар на којој треба радити је здравство. О стању у здравству говори ситуација у руским болницама и домовима здравља – у појединим дијеловима земље веома је компликовано уопште и доћи на преглед, истакао је Путин.

