Ударац који прође једном у милион (ВИДЕО)

Жао је на почетку петог фрејма повео са 3:0, а једна од црвених кугли коју је убацио у рупу, ушла је под заиста занимљивим околностима, какве се не виђају сваки дан.

Наиме, Жао је желио да црвену куглу убаци у доњу лијеву рупу, али је ударац био исувише снажан, па се одбио о тај дио стола и кугла је ушла у доњу десну рупу, притом се, претходно попевши на ивицу стола.

Погледајте и сами:

