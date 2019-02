Покушај отмице авиона за Дубаи

Према тим наводима, наоружани мушкарац је покушао да уђе у кокпит авиона.

Након ванредног слијетања, авион су окружиле снаге безбједности. Путници су наводно безбједно напустили летјелицу, али је бар један запослени остао заробљен с отмичарем.

Према наводима локалних медија, ријеч је о лету авиона БГ 147, који припада компанији "Биман Бангладеш". Авион је летио из главног града Бангладеша Даке за Дубаи.

#BREAKING Dubai-bound 'Biman #Bangladesh Airlines' plane has made an emergency landing in #Chittagong following a hijacking attempt, reports local media pic.twitter.com/NITI7oApl8