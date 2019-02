Трамп и Ким се послије другог састанка вратили у хотеле, сутра наставак разговора (ВИДЕО)

Како преноси британски Гардијан колона возила, у којима се налази амерички предсједник, вратила се у хотел у коме је он одсјео.

Трамп и Ким наставиће разговоре сутра ујутру по локалном времену и наводи се да ће то бити први у низу разговора о денуклеаризацији, пренио је Тањуг.

ТРАМП: ИМАО САМ ВРЛО ДОБАР ДИЈАЛОГ СА КИМОМ

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је имао "врло добар дијалог" са лидером Сјеверне Кореје Ким Џонг Уном током састанка у вијетнамског пријестоници Ханоју.

- Сјајан састанак и вечера са Ким Џонг Уном вечерас у Ханоју у Вијетнаму -написао је Трамп на Твитеру, на крају првог дана другог самита двојице лидера.

Из Бијеле је саопштено да ће Трам и Ким сутра, на крају дводневног самита, одржати церемонију потписивања заједночког споразума.

У саопштењу се наводи да ће лидери сутра одржати још један састанак насамо који ће трајати 45 минута, након проширених разговора, у које ће бити укључени помоћници Кима и Трампа.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS