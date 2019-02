Трамп открио зашто је прекинуо састанак са Кимом (ВИДЕО)

- Они су суштински тражили да се санкције укину у цјелости, али ми то не можемо да учинимо. Морали смо да прекинемо - рекао је Трамп новинарима након самита.

Истакао да САД нису одустале од преговора.

- Они имају огроман потенцијал, невјероватан. Он жели денуклеаризацију, само жели да ради у областима које су мање важне од онога што ми желимо - истакао је Трамп, те додао да се радује будућим разговорима са Сјеверном Корејом.

Амерички предсједник додао је да је на крају прекид самита "био због санкција".

Трамп је објаснио да је Ким обећао да у будуће неће изводити нуклеарне пробе.

- Он има одређену визију која није баш наша визија, али је много ближе него што је било прије годину дана и мислим да ћемо на крају стићи тамо - прецизирао је Трамп говорећи о лидеру Сјеверне Кореје.

Трамп је признао да постоји јаз између две стране и рекао је да је Ким спреман да денуклеаризује одређене делове своје земље "који су мање важни од онога што ми желимо".

Амерички предсједник такође је рекао да за сада нема договора када ће и гдје бити одржан следећи самит са Сјеверном Корејом.

- Не. Видјећемо шта ће бити. Нисам се обавезао - одговорио је он на питање новинара да ли су се стране договориле да се одржи сљедећи, трећи самит.

Трамп је навео и да сада неће пооштравати санкције и да су оне довољно јаке.

