Стигао тизер за најскупљи Скорсезеов филм "Ирац" (ВИДЕО)

Прича "The Irishman" базирана је на књизи "I Heard You Paint Houses" аутора Чарлса Бранта у којој је прича о нестанку синдикалног вође Џимија Хофе представљена из перспективе његовог наводног убице, Ирца Френка Ширана. Филм је режирао фантастични Мартин Скорсезе.

Ово ће бити најскупљи Скорсезеов филм до сада с обзиром да је радња филма смјештена у два раздобља у којима ће морати да се дигитално дораде ликови које тумаче Роберт Де Ниро, Ал Паћино и Џо Пеши.

Наиме, Де Ниро ће за потребе филма морати да изгледа као да му је 30 година, а користиће се слични ефекти као у филму "The Curious Case of Benjamin Button".

Де Ниро у филму тумаци улогу Ширана, плаћеног убицу који ради за мафију. Он је највјероватније повезан са убиством Хофе којег глуми Паћино.

Џо Пеши игра улогу Расела Бафалина, шефа мафије поријеклом са Сицилије чија је мисија ујединити комплетну источну обалу у Коза Ностра организацију. Његов противник је Анђело Бруно којег глуми Харви Кајтел.

"The Irishman" је у потпуности продуцирао Нетфлиx, а филм ће премијерно бити приказан на јесен ове године.

The Irishman announcement teaser confirms a fall release date for Martin Scorsese's next film!



