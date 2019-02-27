01/03/2019 | 11:39 ⇒ 12:29 | Извор: РТРС
Добој: Годишњи концерт Дјечијег црквеног хора
Годишњим концертом добојској публици представили су се чланови Дјечијег црквеног хора. Већ три године дјечији хор дјелује при цркви "Светих апостола Петра и Павла".
Представили су се духовним и црквеним композицијама које су дио њиховог редовног репертоара, али и традиционалним пјесмама.
Пјевање у црквеном хору малишанима је велико задовољство.
Концерт дјечијег црквеног хора увеличали су Српско црквено пјевачко друштво "Богољубље" из Добоја и ансамбл "Божур" из Котор Вароши.