01/03/2019 | 11:39 ⇒ 12:29 | Извор: РТРС

Добој: Годишњи концерт Дјечијег црквеног хора

Годишњим концертом добојској публици представили су се чланови Дјечијег црквеног хора. Већ три године дјечији хор дјелује при цркви "Светих апостола Петра и Павла".