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01/03/2019 |  11:39 ⇒ 12:29 | Извор: РТРС

Добој: Годишњи концерт Дјечијег црквеног хора

Годишњим концертом добојској публици представили су се чланови Дјечијег црквеног хора. Већ три године дјечији хор дјелује при цркви "Светих апостола Петра и Павла".
Црквени хор - Фото: РТРС
Црквени хорФото: РТРС

Представили су се духовним и црквеним композицијама које су дио њиховог редовног репертоара, али и традиционалним пјесмама.

Пјевање у црквеном хору малишанима је велико задовољство.

Концерт дјечијег црквеног хора увеличали су Српско црквено пјевачко друштво "Богољубље" из Добоја и ансамбл "Божур" из Котор Вароши.