Киша прекинула меч Ђоковића и Колшрајбера (ВИДЕО)

Новак је добио прилику да се 10. пут у каријери састане са Колшрајбером јер је Нијемац на старту изненадио Ника Кирјоса. Српски играч тренутно води 8-1 и у серији је од седам узастопних побједа.

Побједника овог сусрета у наредној рунди чека Гаел Монфис, 18. носилац у калифорнијској пустињи, који је био бољи од Алберта Рамос-Вињоласа из Шпаније.

Србија би могла да има тројицу тенисера у најбољих 16 - Миомир Кецмановић је већ прошао побједом над сународником Ласлом Ђереом, док прилику осим Ђоковића има Филип Крајиновић.

Он ће у уторак увече по средњоевропском времену укрстити рекете са Данилом Медведевим.

Мастерс у Индијан Велсу игра се за наградни фонд од 8,36 милиона долара.

А док чека наставак меча Ђоковић се полако почео припремати за Вимблдон.

It’s never too early to practice for @Wimbledon pic.twitter.com/ZB4lyyNQsg