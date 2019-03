Песничење на мечу Торонто – Кливленд (ВИДЕО)

Репрезентативац Шпаније је, послије дуела са Маркизом Крисом, остао на паркету, да би одмах потом насрнуо на ривала с намјером да се с њим физички разрачуна.

Песничење је брзо замијенило гуркање, а арбитри су обојицу кошаркаша послала у свлачионицу.

Ово је трећи инцидент ове врсте за играча Торонто Репторса, а због поновљеног прекршаја вјероватно ће одсуствовати три до пет утакмице. Сваки пропуштени меч коштаће га око 150.000 долара.

Serge Ibaka did not appreciate that stare down from Marquese Chriss!



Fight Video: @BleacherReport pic.twitter.com/CBrdN28L2l