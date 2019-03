Ухапшен Конор Мекгрегор!

Ирац је оптужен за пљачку и хулиганство.

Мекгрегор је напустио ноћни клуб у понедјељак, 11. марта, у пет ујутро. Енглез Ахмед Абдирзак је покушао да фотографише Ирца са својим телефоном, али му га је Конор отео из руку и потом поломио.

Према наводима полиције, Мекгрегор је покупио телефон у вриједности 1.000 долара и отишао са њим.

- Мекгрегор је био умијешан у малу препирку око мобилног телефона која је довела до позива полицији. Конор високо цијени реакцију полиције и обећава да ће сарађивати - изјавио је његов адвокат Самјуел Рабин.

Објављен је и полицијски снимак притвореног Мекгрегора, који је прије годину дана издржавао казну због напад на аутобус у Њујорку прије турнира УФЦ 223.

