Трамп након састанка са шефом Боинга: Авиони су постали сувише сложени за летење

Како преноси агенција АП, није познато о чему су тачно разговарали Трамп и директор Боинга, али је након њега предсједник САД написао на Твитеру да су потребне "секундарне одлуке", јер "сложеност ствара опасност".

- Не знам за вас, али не желим да Алберт Ајнштајн буде мој пилот. Желим сјајне летеће професионалце којима је дозвољено да лако и брзо преузму контролу над авионом - написао је Трамп.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....