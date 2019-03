Фејсбук доживио највећи пад у историји

Већ више од десет сати трају велики проблеми са највећом друштвеном мрежмо. Ради се о вјероватно о највећем паду Фејсбука у историји.

Фејсбук је путем Твтера морао објашњавати шта се догодило. Нагласили су како се не ради о хакерском нападу.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.