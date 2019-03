Израелска војска оборила двије ракете изнад Тел Авива (ВИДЕО)

Други по величини град у Израелу нападнут је први пут након љета 2014. године.

#Breaking - rockets launched into CENTRAL Israel, there’s someone seriously injured in Rishon Le’tzion. Pray for #Israel ! pic.twitter.com/WFWtplhHOw

- Забиљежена су два испаљивања ракета из сектора Газе на израелску територију - наведено је у саопштењу Армије Израела.

Информација о жртвама или материјалној штети нема. Низ локалних медија пише да је за пресретање ракета употребљен противракетни комплекс "Гвоздена купола". ​

Претходно је израелска војска саопштила да су се у Тел Авиву огласиле сирене за узбуну. Према извјештајима свједока, експлозије су одјекнуле у близини главог града Израела.

Портпарол израелске војске, којег цитира Ројтерс, рекао је да је отворена истрага о овом инциденту. Локални медији наводе да су многи грађани пријавили експлозије.

Video of rockets fired into #Israel in the last half hour being intercepted by the Iron Dome. pic.twitter.com/de5uBfFWJb