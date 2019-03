Сенат одбацио ванредно стање, Трамп најављује вето

Резолуцију је подржало 59 сенатора, док је 41 био против.

Представнички дом америчког Конгреса прошлог мјесеца је подржао овакву мјеру.

Трамп је након данашњег гласања на Твитеру написао: "Вето!"

Конгресу је потребно двије трећине гласова и у Представничком дому и у Сенату како би се избјегао вето предсједника, али се не очекује толика подршка резолуцији, те ће бити тешко изборити се са ветом Трампа, пише Би-Би-Си.

Трамп је гласање назвао "резолуцијом демократа која ће отворити границе САД, чиме ће повећати стопу криминала, присуство дроге и кријумчарење у земљи".

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!