Свемирски брод Сојуз МС 12 пристао на МСС (ВИДЕО)

На броду су се налазили руски космонаут Алексеј Овчињин и амерички астронаути Ник Хејг и Кристина Кук.

​Ракета Сојуз ФГ са бродом лансирана је 14. марта са Бајконура. Лет се одвијао према краткој шеми: брод је четири пута обишао око Земље.

​На Међународној свемирској станици астронауте су дочекали Рус Олег Коноњенко, Американка Ен Маклејн и Канађанин Дејвид Сен-Жак.

Претходни покушај Овчињина и Хејга да дођу на МСС није био успјешан — 11. октобра 2018. године догодила се несрећа због које се њихов брод приземљио 20 минута након почетка лета.

