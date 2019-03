Свијет осуђује напад на Новом Зеланду

Сједињене Државе осудиле су напад на вјернике у џамији као страшни злочин из мржње. Предсједник Доналд Трамп упутио је на Твитеру искрено саучешће народу Новог Зеланда "послије страшног масакра у џамијама у којем је 49 невиних људи умрло на тако безосјећајан начин, а неки озбиљно рањени".

Поручио је да САД стоје уз Нови Зеланд у свему.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019

Руски предсједник Владимир Путин пренио је изразе саучешћа новозеландској премијерки Џасинди Ардерн, саопштио је Кремљ.

- Био је то бруталан и циничан напад на цивиле који су се окупили на молитви. Очекујем да сви умијешани у овај злочин добију казну коју заслужују - рекао је Путин, преноси Тасс.

И британска краљица Елизабета Друга упутила је саучешће Новом Зеланду.

- Дубоко сам ожалошћна данашњим ужасним догађајима у Крајстчерчу. Принц Филип и ја упићујемо саучешће породицама и пријатељима оних који су изгубили животе - рекла је краљица.

Њемачка канцеларка Ангела Меркел поручила је да Њемачка заједно са Новим Зеландом у борби против оваквих актова тероризма.

- Жалим са Новозеланђанима због тога што су њихови грађани нападнути и убијени из расистичке мржње док су се у миру молили у џамијама - навела је Меркелова, преноси Ројтерс.

"ЕУ данас тугује за Новим Зеландом"

Шефица европске дипломатије Федерика Могерини је у име ЕУ изразила искрено саучешће породицама и пријатељима жртава два терористичка напада.

Висока представница ЕУ за спољну политику и безбједност оцијенила је да су напади на вјерска мјеста заправо напади на све који цијене различитост и слободу вјероисповести и изражавања.

- Таква дјела јачају нашу одлучност да заједно са цијелом међународном заједницом ријешимо глобалне изазове тероризма, екстремизма и мржње - закључила је Могерини.

Предсједник Европске комисије Жан Клод Јункер рекао је бесмисленост бруталног чина над недужним људима на мјесту богослужења не може бити у већој супротности од вриједности, културе и јединства које ЕУ дијели са Новим Зеландом.

- ЕУ тугује са вама данас и бићемо увијек уз вас против оних који на монсyтруозан начин желе да униште наша друштва и наш начин живота - истакао је Јункер.

Генерални секретар УН Антонио Гутерес изјавио је саучешће породицама жртава, наводећи да је тужан због убиства невиних људи док су се мирно молили у џамијама.

- Данас и сваки дан морамо се ујединити против антимуслиманске мржње и свих облика нетрпељивости и терора - написао је Гутерес на Твитеру.

I’m saddened & strongly condemn the shooting of innocent people as they prayed peacefully in mosques in New Zealand. I express my deepest condolences to the victims’ families. Today and every day, we must stand united against anti-Muslim hatred, & all forms of bigotry & terror. — António Guterres (@antonioguterres) March 15, 2019

Терористички напад осудио је и предсједник Аустрије Александер ван дер Белен и изразио саучешће и солидарност са грађанима Новог Зеланда.

- Ови терористички напади су стравични и варварски, напад на људе, који су жељели да се моле. Такво злочиначко дјело мора да се јасно осуди - поручио је Ван дер Белен на свом Твитер налогу.

The terror attack in #Christchurch is a terrible and barbaric attack on people who wanted to pray and worship. Such a cruel and vicious act must be condemned in the strongest terms. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) March 15, 2019

Папа Фрања: Молим се за муслимане и све Новозеланђане

Папа Фрања осудио је као "бесмислени чин насиља" пуцњаву у џамијама у Крајстчерчу и изјавио да се моли за муслиманску заједницу и све Новозеланђане.

У телеграму саучешћа папа Фрања понудио је своју солидарност и молитве повријеђенима и онима који оплакују вољене које су изгубили, и примијетио да је ово посебно тешко вријеме за органе безбједности и хитне службе.

Истакао је да је био "дубоко растужен када је сазнао за повреде и губитке живота узроковане бесмисленим актима насиља у двије џамије у Крајстчерчу, и да увјерава све Новозеланђане, а посебно муслиманску заједницу, у своју искрену солидарност поводом тих напада.