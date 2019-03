Лондон: Мушкарац покушао да уђе у просторије које користи Кнежевић

- Када је примијетио да су у ходнику надзорне камере мушкарац средњих година се брзо удаљио из хола и напустио зграду - пише у саопштењу Атлас групе.

Инцидент се десио у ноћи између 13. и 14. марта. Убрзо су на лице мјеста дошли припадници интервентне јединице британске полиције. Са детаљима су упознате надлежне службе, а Кнежевић је пребачен на нову локацију.

KO PONOVO PRATI DK PO LONDONU? / WHO IS FOLLOWING DK IN LONDON AGAIN?

