Напад ножем у школи у Ослу, четворо повријеђених

Полиција је одмах ухапсила дјечака, али његови мотиви за упад у школу сада нису познати.

Приликом напада повређен је један наставник и још троје запослених у школи.

Повријеђени су пребачени у болницу гдје је утврђено да су задобили лакше повреде.

Према незваничним информацијама, полицији је око девет часова пријављено да један од ученика ножем пријети наставнику.

Полиција је покренула истрагу и разговара са свједоцима, саопштио је Свен Кристијан Ли из полицијске управе у Ослу.

Инцидент се одиграо у школи која је отворена 2017. године и коју похађа 800 ученика. Локални медији наводе да је једна од наставница послала поруку родитељима да је ситуација сада "мирна и под контролом".

