Кина: Снажна експлозија у фабрици (ФОТО/ВИДЕО)

Информација о жртвама нема.

Експлозија се догодила у фабрици у граду Јанченгу, у провинцији Дјангсу. Кинески медији објавили су снимке са мјеста експлозије гдје и даље букти пожар, преноси Б 92.

A #chemicalplant in Yancheng, East China's Jiangsu Province exploded around 2pm Thursday afternoon. No casualty was reported as of press time. pic.twitter.com/cP429EeTrl