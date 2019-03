Тирана: Нови сукоб демонстраната и полиције (ВИДЕО)

Демостранти су покушали да пробију полицијски кордон, а када су у томе спријечени они су припаднике полиције грађали флашама и другим предметима.

Иначе, први пут на челу овог опозиционог протеста није присутан лидер Демократске партије Љуљзим Баша, па је бивши премијер Саљи Бериша дочекан овацијама, а многи од њих су чекали да направе селфије са њим.

Како преноси албански портал Сота Њуз, Бериша је видно расположен дошао на протест.

Није познат разлог изостанка Баше, чији недолазак је дио протестаната доживио као издају.

The crowd of anti-govt protesters currently outside the parliament in Albania’s capital, Tirana, are voicing their anger at police who are blocking them from getting closer to the building.



Demonstrators are demanding the resignation of PM Rama’s cabinet. pic.twitter.com/6FN3ks0rbL