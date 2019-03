Млади шпански тенисер се срушио усред меча (ВИДЕО)

Тенис је изузетно напоран и захтјеван спорт, што је најбоље осјетио млади тенисер Никола Кун на мастерсу у Мајамију.

Деветнаестогодишњи Шпанац, који је добио специјалну позивницу организатора, није успио да заврши дуел против Мише Зверева у првом колу.

Након два сата и девет минута игре усред поена само се срушио на терен и остао непомичан да лежи.

Кун је колабирао послије жестоке битке. Тело му се грчило у великим боловима, а он је јецао без снаге да се помјери.

Први му је у помоћ притекао тренер, а потом и званичници турнира, а публика је громогласним аплаузом испратила измученог Куна са терена.

Млади Шпаније 255. на АТП листи, а овај меч је морао предати код резултата 6:4, 5:7, 2:2.

Tennis can be a BRUTAL sport



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola #MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre