Трамп: Признати суверенитет Израела над Голанском висоравни

- Након 52 година вријеме је да САД у потпуности признају право и суверенитет Израела над Голанском висоравни, што је од кључног стратешког и безбједносног значаја за државу Израел и регионалну стабилност - написао је Трамп на Твитеру.

Признање спорне области означиће прекретницу у америчкој политици седам дана прије доласка израелског премијера Бењамина Нетанјахуа у Вашингтон.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!