У експлозији у хемијском парку у Кини најмање 47 погинулих

Детонација се догодила око 14.00 часова по локалном времену у округу Сијангшуи, а на лице мјеста стигли су ватрогасци и припадници осталих служби за хитне интервенције.

Државни медији јавили су да власти проводе истрагу о узроку експлозије.

Видео-снимци и фотографије на друштвеним медијима приказују ватру и разбијене прозоре на околним зградама.

Медији су јавили да се међу повређенима налазе и дјеца која су била у вртићу у близини индустријског парка.

На ранијим снимцима са мјеста догађаја приказани су велики стуб црног дима и ватрена лопта.

A #chemicalplant in Yancheng, East China's Jiangsu Province exploded around 2pm Thursday afternoon. No casualty was reported as of press time. pic.twitter.com/cP429EeTrl