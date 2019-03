Пало и посљедње упориште ИД у Багузу (ВИДЕО)

СДФ, које уживају подршку САД, навеле су да је окончан самопроглашени калифат тзв. Исламске државе, преноси Ројтерс.

- Багуз је ослобођен. Војна побједа против ИД је остварена - саопштио је на Твитеру шеф службе за штампу СДФ Мустафа Бали.

СДФ су више недеља водиле борбу за Багуз, градић на граници са Ираком.

Прије мјесец дана је из Багуза у избјеглички логор ал-Хол стигло око 15.000 људи. Тренутно се у логору налази више од 50.000 људи, а 90 одсто њих су жене и дјеца. Нека дјеца стижу у ал-Хол без иједног родитеља.

Иначе, док је свијет чекао званичну потврду да је калифате поражен, у медијима се проширио снимак предаје бораца Исламске државе.

The longest line of #ISIS armed from different nationalities surrenders to Syrian democratic forces #SDF in #Baghouz #Syria https://t.co/FJxEm8tRzU pic.twitter.com/AZqxlgyfiu