Норвешка: Крузер остао без погона, заробљено 1.300 путника! (ФОТО/ВИДЕО)

Крузер "Вајкинг скај" имао је проблеме са мотором код западне обале Норвешке и 1.300 путника ће бити евакуисано, саопштила је данас норвешка полиција.

У саопштењу Поморске службе Норвешке саопштено је да туристички брод струја носи ка копну и да је посада послала позив за помоћ.

Брод припада компанији "Вајкинг океан крузес" која је дио групације у власништву норвешког милијардера Торстина Хагена.

Према подацима објављеним на интернет страници компаније, брод може да прими 930 путника.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X