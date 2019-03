Ракетни напад из Појаса Газе; Нетањаху прекида посјету САД

- У свјетлу безбједносне ситуације и недавних догађаја одлучио сам да прекинем посјету САД - рекао је Нетањаху.

Он је рекао да је то "подмукли" напад и да ће Израел адекватно одговорити.

Нетањаху је рекао да ће се прво састати са америчким предсједником Доналдом Трамопом и одмах након тога вратити се у Израел.

Шест људи је повријеђено када је ракета дугог домета испаљена из правца Појаса Газе пала јутрос на кућу у централном Израелу, што је први инцидент ове врсте од рата 2014. године.

Напад је изведен рано јутрос на мјесту Мишмерет, сјеверно од Тел Авива.

Болнички извори наводе да је међу повријеђенима и једно дијете. Локална телевизија приказала је снимке на којима се види да је кућа практично уништена.

Heavy damage to house struck by rocket in the central region. Police bomb disposal experts at the scene. Area closed off. pic.twitter.com/WhHZtmdJh9