Федерер прејак за Крајиновића (ФОТО)

Федерер је послије 91 минута игре славио са 7:5, 6:3, али није то било тако лако остварена побједа. Крајиновић је играо веома добро, али не и довољно да начини велико изненађење.

Био је то њихов трећи сусрет уу посљедњих годину дана, сва три је добио искуснији Швајцарац који је од Крајиновића био бољи и у Индијан Велсу и Базелу 2018.

Крајиновић је у прве двије рунде елиминисао Пјер-Игоа Ербера и Стана Вавринку, док је Федерер у другом колу (у првом био слободан), савладао Молдавца Радуа Албота у три сета.

Despite a successful challenge on the first match point, @rogerfederer holds to love to beat Filip Krajinovic, 7-5, 6-3.



A very tight first set but once RF pounced, he really broke away in the second. Good match. Medvedev or Opelka next for the Fed at the #MiamiOpen. pic.twitter.com/qf9WcAjcF3