Конор Мекгрегор одлази у пензију

- Хеј момци, брзо обавјештење. Данас сам се одлучио повући из спорта који је формално познат као Мјешовите борилачке вјештине (ММА). Желим свим својим старим колегама да напредују у конкуренцији. Придружујем се бившим партнерима који су сада већ у пензији - написао је Мекгрегор.

Треба напоменути да је прије три године, у априлу 2016. године, такође најавио повлачење, али до тога није дошло.

Тада је својим фановима поручио да се одлучио повући из активног бављења тим спортом, након чега се вратио у ринг.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!