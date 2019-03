Киријос о Новаку: Нешто није у реду

Киријос је послије пораза од Борне Ћорића био веома бијесан, свађао се са судијом и поломио је рекет, али он такође сматра да са Новаковом игром није све у реду.

Новинар "Њујорк Тајмса" Бен Ротенберг је на Твитеру објавио у финишу трећег сета како Баутиста Агут води са 4:2, а то је био довољан повод за Киријоса да одговори на поруку:

- Са њим сасвим сигурно нешто није у реду - написао је Киријос.

Мада сада није рекао ништа што би се могло протумачити као негативно, чини се да воли да коментарише игру других играча. Чињеница је да је и недавно рекако како нема ниједног разлога због којег би оним најбољима указивао респект.

- Не знам колико им други указују поштовање, али мени не пада напамет да поштујем неког само зато што пребацује лоптицу преко мреже, потребно је много више. Што бих им ја дао прст? Они ионако имају увијек предност да играју на најбољим теренима, у најбољим условима и све што уз то иде, тако да не знам што бих то радио. Очигледно је то што чине за спорт важно, инспиришу милионе широм планете. Али, када смо на терену и када се такмичимо, ја немам пријатеље - рекао је Киријос.

Са Надалом је недавно када су играли, имао неспоразуме, Шпанац је рекао како он "нема поштовања према публици, противнику и самом себи", али Ник је недавно поткачио и Ђоковића и Федерера.

- Не раде они ништа спектакуларно. Роџер Федерер је невјероватно талентован и највећи је свих времена, али он се умара у ситуацијама када је тијесно и напето. Новак се мучи са скраћеним лоптама, не воли да иде напријед, а и други сервис му је климав - рекао је тада Киријос.

Иначе и сам Ђоковић је послије пораза од Баутисте Агута рекао како су му "многе ствари ван терена одвлачиле пажњу" и да је то утицало на његову игру.

Something wrong with him for sure yeah https://t.co/DtedhIVUE1