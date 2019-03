Демонстранти покушали да уђу у албански Парламент (ФОТО/ВИДЕО)

Демонстранти које предводи Демократска странка користили су димне бомбе и предмете током сукоба са полицијом, док су покушавали да пробију кордон око зграде парламента, гдје је у току сједница.

Опозиција оптужује Владу коју предводи социјалиста Еди Рама да је корумпирана и повезана са организованим криминалом, што власти демантују.

Опозициони демонстранти су од средине фебруара неколико пута покушали да се пробију у парламент и остале Владине објекте, а полиција је реаговала употребом сузавца и водених топова, пренио је АП.

Владајућа Социјалистичка партија тврди да опозициони протести наносе штету напретку Албаније према чланству у ЕУ.

Anti-govt demonstrators in Tirana have started throwing smoke bombs at police, who are blocking them from getting close to the parliament building. pic.twitter.com/ZXDPdU0mRX