Руди Фернандез бржи од сирене (ВИДЕО)

Невјероватна ствар догодила се у посљедњем нападу не мечу 29. кола Евролиге. На 21 секунду до краја Реал је кренуо у посљедњи напад при резултату 73:71 за Панатинаикос.

Није то била добра акција Шпанаца, дјеловало је да је лопта изгубљена, али она је стигла до Рудија Фернандеза који је на једну десетинку секунде до краја успио да упути шут за три поена готово из изгубљене позиције, преко Дешона Томаса. Погодио је за велику радост играча Реала и мук у дворани "Оака".

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU