Грешка српског голмана каква се ријетко виђа (ВИДЕО)

Перић је примио три гола од Новосађана, а код другог је грешка била искључиво његова.

Некада голман Војводине, поред осталих, направио је огроман кикс када је почетком другог полувремена истрчао на једну лопту која би по свим параметрима требало да буде његова.

Он је имао предност у трку за лоптом над противничким фудбалером Матићем, али је катастрофално процијенио лет лопте и промашио је у цјелости, а самим тим и поклонио гол гостујућем саставу.

Гол о којем бруји и европска јавност, а не само српска, можете видјети на приложеном снимку. Ову грешку Перића многи су окарактерисали "као највећу голманску грешку у историји фудбала".

Nikola Peric of Dinamo Vranje with one of the greatest goalkeeping errors in the history of football. I do not know how else to describe it. pic.twitter.com/9orEo5KooD