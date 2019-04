Перу: Запалио се аутобус, 20 мртвих (ФОТО)

Очевици су рекли да је ватра захватила мотор аутобуса, и брзо се раширила по возилу, пренио је Ројтерс.

Узрок пожара се још истражује.

Градоначелник Лиме Хорхе Муњос рекао је да је аутобус захватила ватра на станици коју су власти прије неколико недјеља затвориле зато што се налази на мјесту гдје се илегално продаје гориво.

- Изгледа да су путници на другом спрату возила превозили гориво - рекао је Муњос.

