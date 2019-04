Ускоро нова пјесма АББЕ и виртуелна турнеја

Улвеус је рекао за данашње издање данског таблоида Екстра Бладет да треба " изузетно дуго времена" да се направи видео са аватарима чланова групе, и додао да је то сувише дуго одлагано.

Бенд је раније саопштио да су се његова четири члана Улваеус, Бени Андерсон, Ани-Фрид Лингштад и Агнете Фалкстог поново окупили и да планирају виртуелну турнеју са својим дигиталним аватарима и да је назив једне од двије нове нумере "I Still Have Faith in You".

АББА је раније најавила да ће компјутеризовани ликови четворо чланова наступити у емисијама телевизија Би-Би-Си и Ен-Би-Си као Аббатарс.

Улвеус је најавио да ће аватари чланова групе изгледати као 1979, када су кренули на посљедњу турнеју.

Група је постала позната освајањем такмичења за Пјесму Евровизије 1974. године нумером "Waterloo" и имала је велике хитове 1970-их укључујући "Dancing Queen" "Mamma Mia", "Fernando", "Money, Money, Money", "Take a Chance on Me", "Chiquitita" и друге прије него што су се разишли 1982. године.